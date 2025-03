Sodexo abaisse ses prévisions pour l'exercice 2025, l'action plonge en Bourse

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo a abaissé jeudi ses perspectives financières pour l'exercice décalé 2025, une annonce qui a fait plonger son action de 15% à la Bourse de Paris.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le titre Sodexo chutait de 13,15% à 63,05 euros vers 09H15, dans un marché stable (-0,07%), après avoir reculé de plus de 15% dans les premiers échanges.

Pénalisé par le ralentissement de ses performances en Amérique du Nord, Sodexo table désormais sur une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 4% pour son exercice 2025, qui se termine fin août, contre une estimation de 5,5% à 6,5% précédemment.

"En Amérique du Nord, la poursuite d'une croissance modérée des volumes en Education (restauration scolaire, NDLR) et une montée en puissance des nouveaux contrats plus lente que prévue en Santé impactent notre capacité à atteindre nos objectifs initiaux", observe la PDG du groupe Sophie Bellon, citée dans un communiqué dévoilant une estimation des résultats de son premier semestre décalé.

La révision à la baisse des prévisions est aussi liée à une croissance modérée au premier semestre.

Selon les résultats non audités de son premier semestre, achevé fin février, le chiffre d'affaires du groupe, à 12,47 milliards d'euros, s'inscrit en hausse de 3,1% sur un an et son bénéfice net part du groupe a plongé de 12,5% pour s'établir à 434 millions d’euros.

Le groupe a aussi abaissé ses ambitions de marge d'exploitation pour son exercice 2025 décalé et anticipe désormais une progression dans une fourchette de 10 à 20 points de base à taux constants alors que sa précédente estimation se situait entre 30 et 40 points de base.

Sodexo présentera les résultats définitifs du premier semestre de son exercice décalé le 4 avril prochain.