Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des cours. Les stochastiques sont très bas et n'incitent pas à privilégier une correction. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
Le mouvement haussier semble être arrêté. Le titre est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 69.08 EUR. Le premier support est à 64.31 EUR, puis à 61.74 EUR et la résistance est à 79.75 EUR, puis à 82.32 EUR.
|Dernier cours :
|66.7
|Support :
|64.31 / 61.74
|Resistance :
|79.75 / 82.32
|Opinion court terme :
|neutre
|Opinion moyen terme :
|neutre
SOCIETE GENERALE : Une consolidation vers les supports est probable
