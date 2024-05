Société Générale se rapproche d'Envision

(AOF) - Société Générale et Envision ont signé un protocole d’accord pour accompagner le développement des technologies vertes et contribuer à la réduction de l'empreinte carbone des entreprises. A travers ce protocole d'accord, Société Générale soutiendra le développement de technologies vertes d'Envision, tels que les parcs éoliens intelligents, l'hydrogène vert, les gigafactories de batteries et les projets de parcs industriels zéro carbone, en apportant sa gamme complète de services de finance durable et de banque d'investissement.

