Société Générale poursuit sur sa lancée: résultat net en hausse au 3e trimestre

Cessions, stricte maîtrise des coûts et bonnes performances commerciales, le groupe bancaire Société Générale a vu ses bénéfices augmenter au troisième trimestre 2025 et est en avance sur certains de ses objectifs annuels.

"Nous poursuivons l'exécution disciplinée de notre feuille de route stratégique en maintenant une position de capital solide, une stricte maîtrise de nos coûts et une gestion prudente des risques", a déclaré jeudi le directeur général Slawomir Krupa, cité dans le communiqué de résultats du groupe.

La banque indique continuer à bénéficier des synergies dues à la fusion en 2023 de ses réseaux de détail en France, Société Générale et Crédit du Nord, et poursuit la rationalisation de ses coûts informatiques.

Au troisième trimestre, le bénéfice net a progressé de 11,3% à 1,5 milliard d'euros. Et sur neuf mois, il a bondi de 45% à 4,6 milliards d'euros.

Les coûts ont eux diminué de 2,2% sur les neuf premiers mois de l'année, hors cessions d'actifs, par rapport à la même période en 2024. Un chiffre supérieur à la cible annuelle pour 2025 qui tablait sur une baisse de 1%.

Indicateur surveillé par les marchés, la rentabilité de fonds propres tangibles (ROTE) de la Société Générale a été de 10,7% de juillet à septembre. Sur neuf mois, elle ressort à 10,5%, supérieure à la cible fixée pour l'année 2025, qui est d'environ 9%.

- Recul du PNB en raison des cessions -

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, a lui reculé de 2,7% à 6,6 milliards d'euros au troisième trimestre, en raison des cessions opérées par le groupe, notamment en Afrique.

La banque de détail en France, dont les résultats sont consolidés avec les métiers d'assurances et de banque privée (réservée à la clientèle fortunée), a vu son bénéfice net bondir de 18,1% à 439 millions d'euros au troisième trimestre, quand ses revenus augmentaient de moins de 1% à 2,3 milliards d'euros.

De son côté, la banque en ligne BoursoBank a atteint environ 8,3 millions de clients au troisième trimestre, soit +22% sur un an. Les encours d'épargne, y compris les dépôts et l'épargne financière, ont atteint 75,6 milliards d'euros sur la même période, soit une progression de 18% sur un an.

Le PNB de la banque de grande clientèle, qui regroupe notamment les métiers de financement et d'investissement, a augmenté de 1,6% sur le trimestre, à 2,4 milliards d'euros, pour un bénéfice net en hausse de 4,3% à 734 millions.

Le groupe note cependant une baisse des revenus des métiers Actions de 6,7% de juillet à septembre notamment liée au change euro/dollar et à une "moindre volatilité".

Le revenu du pôle regroupant le crédit-bail automobile, le crédit à la consommation et les banques de détail à l'international recule lui de 6,2% à moins de 2 milliards d'euros, pour un bénéfice net en hausse de 5,3% à 393 millions d'euros. La banque s'est séparée sur le trimestre de ses filiales en Guinée-Conakry et en Mauritanie.

Slawomir Krupa, arrivé en mai 2023 à la tête d'une banque en crise, l'a recentrée sur les activités les plus rentables en se délestant de la majorité des filiales de banque de détail en Afrique, de l'activité de crédit financement de biens d'équipement pour les entreprises (leasing) ou encore de son activité de banque privée (destinée à une clientèle fortunée) en Suisse.

Au niveau social, la Société Générale connait toutefois des relations tendues avec les syndicats qui ont organisé deux journées de grève en 2025, fait rarissime dans le monde bancaire, contre la volonté de la direction de limiter le télétravail à un seul jour par semaine.