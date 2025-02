Société Générale poursuit son redressement en 2024

( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )

Le groupe bancaire Société Générale a poursuivi sa convalescence en 2024 et retrouve un niveau de résultat plus vu depuis 2021, soutenu par une meilleure rentabilité en France au second semestre et une bonne performance de la banque de financement et d'investissement.

La banque affiche jeudi un produit net bancaire (PNB) de 26,8 milliards d'euros l'an dernier (+6,7%) pour un résultat net de 4,2 milliards d'euros (+69%).

"Nous allons continuer en 2025 à nous concentrer sans relâche sur l'exécution de notre stratégie pour améliorer durablement notre performance", a déclaré le directeur général Slawomir Krupa, cité dans un communiqué.

Au quatrième trimestre la "SocGen" se paye même le luxe d'être au-dessus des attentes des analystes.

La banque de détail en France, dont les résultats sont consolidés avec les métiers d'assurances et de banque privée (réservée à la clientèle fortunée), affiche un PNB de 8,7 milliards d'euros sur l'année (+7,5%) pour un bénéfice net approchant le milliard d'euros (+66%).

La marge nette d'intérêt - la différence entre le taux auquel une banque prête de l'argent et celui auquel elle se finance - du réseau SG, fruit de la fusion de Société Générale et de Crédit du Nord, s'est "redressée significativement" entre octobre et décembre par rapport à la même période en 2023, se félicite la banque.

Avec près de 7,2 millions de clients à fin décembre, la banque en ligne du groupe, BoursoBank, approche de son côté le nombre de clients particuliers du réseau physique. La filiale est rentable pour la deuxième année consécutive, précise la Société Générale.

- Actionnaires gâtés... -

La banque de grande clientèle, qui regroupe notamment les métiers de financement et d'investissement, s'affirme comme la locomotive du groupe: son PNB, présenté comme record, dépasse les 10 milliards d'euros sur l'année (+5%) pour 2,8 milliards d'euros de résultat net (+22%).

Le pôle regroupant le crédit-bail automobile, le crédit à la consommation et les banques de détail à l'international, amputé de plusieurs filiales africaines, voit quant à lui ses revenus stagner en 2024, à 8,5 milliards d'euros, pour un résultat net en baisse de 21%, à 1,3 milliard d'euros.

Le résultat du groupe est par ailleurs diminué de 848 millions d'euros, alloués entre autres à la gestion immobilière du siège social ou à certains coûts relatifs aux "projets transversaux".

Forte de ces résultats, la banque a décidé de redistribuer 1,74 milliard d'euros à ses actionnaires, en proposant un dividende en numéraire de 1,09 euro par action, soumis au vote de l'assemblée générale des actionnaires le 20 mai, et en lançant un programme de rachat d'actions de 872 millions d'euros dès le 10 février.

- ... mais salariés déprimés -

Ce programme de distribution auprès des actionnaires fait partie de la stratégie de Slawomir Krupa pour redresser le cours de bourse de la banque, qui a longtemps évolué en dents de scie.

Il s'accompagne de plusieurs chantiers de transformation, de la vente des filiales jugées moins rentables et d'une chasse aux coûts à tous les étages.

L'impact est particulièrement fort sur l'emploi: la fusion des deux réseaux historiques s'accompagne de 3.700 suppressions de postes, toujours en cours, auxquelles s'ajoutent environ 950 annoncées en début d'année dernière dans les fonctions centrales.

Il se lit également dans une étude publiée en début d'année par le syndicat SNB. Présentant des "constats alarmants pour la santé des salariés du secteur bancaire" dans son ensemble, les travaux montrent que les répondants de la Société Générale présentent les résultats les plus dégradés.

57% des salariés de la Société Générale se disent exposés à un risque élevé ou très élevé de burn-out, avance le syndicat dans une tribune intitulée "le mal-être des salariés au cœur des transformations", bien au-dessus de la moyenne sectorielle.