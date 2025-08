Société Générale: nouveau DG pour l'Asie-Pacifique information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 09:25









(Zonebourse.com) - Société Générale annonce la nomination de Jérôme Niddam en tant que directeur général de Société Générale pour la région Asie-Pacifique, nomination soumise à l'approbation des autorités réglementaires et qui sera effective à compter du 1er septembre.



Basé à Hong Kong, il sera rattaché à Anne-Christine Champion et Alexandre Fleury, co-directeurs de la banque de grande clientèle et solutions investisseurs, et deviendra membre du comité de direction du groupe bancaire.



Responsable des activités de marchés pour la zone Asie-Pacifique depuis 2018, Jérôme Niddam remplacera, dans ses nouvelles fonctions, Cécile Bartenieff qui a été nommée directrice de la mobilité, de la banque de détail et des services financiers à l'international.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 54,4200 EUR Euronext Paris -2,75%

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.