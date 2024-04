Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: nomination d'Antoine Jacquemin information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 11:11









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination d'Antoine Jacquemin au poste de Responsable mondial de la vente Taux, Change et Placement aux entreprises au sein des Activités de Marchés de Société Générale.



Il sera placé sous la responsabilité de Sylvain Cartier, Co-responsable des Activités de Marchés de Société Générale, et de Yann Garnier, Responsable de la Vente, du Coverage et de la Recherche des Activités de Marchés de Société Générale.



' Avec ses équipes, il a la mission d'accompagner les entreprises dans leurs besoins de couvertures, de gestion du passif, d'investissements, ainsi que dans leurs initiatives stratégiques ' ' indique le groupe.



En 2012, en poste à Londres, Antoine Jacquemin est promu Responsable adjoint des ventes aux entreprises pour l'Europe de l'Ouest, en plus de ses responsabilités au sein du groupe MRA.



En 2019, il poursuit sa carrière à Paris en conservant la responsabilité du MRA et en prenant en charge la gestion des ventes taux et changes aux entreprises pour l'Europe hors France. Depuis 2021, Antoine Jacquemin était également Responsable mondial de l'équipe de couverture des financements structurés.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +1.18%

