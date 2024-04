Société Générale : nomination d'Antoine Jacquemin

(AOF) - Société Générale a annoncé la nomination d'Antoine Jacquemin en tant que responsable mondial de la vente taux, change et placement aux entreprises non financières au sein des activités de marchés de Société Générale. A ce titre, il sera placé sous la responsabilité de Sylvain Cartier, co-responsable des activités de marchés de Société Générale, et de Yann Garnier, responsable de la vente, du coverage et de la recherche des activités de marchés de Société Générale. Antoine Jacquemin sera basé à Paris.

Avec ses équipes, il a la mission d'accompagner les entreprises non financières dans leurs besoins de couvertures, de gestion du passif, d'investissements, ainsi que dans leurs initiatives stratégiques.

Antoine Jacquemin avait été promu en 2007 co-responsable mondial du "Market Risk Advisory (MRA)", un nouveau groupe créé au sein de l'équipe de la vente des dérivés pour les entreprises non financières. En 2009, il s'installe à New York pour développer la couverture stratégique et le conseil pour les entreprises non financières américaines, tout en conservant sa co-gestion mondiale du groupe MRA. En 2012, en poste à Londres, Antoine Jacquemin est promu responsable adjoint des ventes aux entreprises pour l'Europe de l'Ouest, en plus de ses responsabilités au sein du groupe MRA.

En 2019, il poursuit sa carrière à Paris en conservant la responsabilité du MRA et en prenant en charge la gestion des ventes taux et changes aux entreprises pour l'Europe hors France. Depuis 2021, Antoine Jacquemin était également responsable mondial de l'équipe de couverture des financements structurés.

D'après le BCG, mi-2021, l'ensemble des fintech cotées dans le monde étaient valorisées en moyenne vingt fois leurs revenus, soit une valorisation d'environ 1.300 milliards de dollars. Ce chiffre avait été multiplié par plus de quatre en trois ans. Fin 2022, ce multiple était divisé par cinq, avec des valorisations moyennes limitées à quatre fois les revenus. Néanmoins, le BCG considère que le secteur devrait enregistrer un bond de sa croissance d'ici à 2030, avec une multiplication par six des revenus pour les fintech. Après les paiements, le développement devrait surtout provenir des fintech bancaires, avec l'essor services clé en mains pour les entreprises et les professionnels (" banking-as-a-service ").