SYNTHESE
Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel de hausse à moyen terme. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Depuis le plus bas à 52.88 EUR le titre est en phase de reprise technique vers sa moyenne mobile à 50 jours située à 54.81 EUR : le comportement des cours sur ce niveau permettra d'envisager la poursuite du mouvement à moyen terme. Pour alléger la position, on pourra attendre de tester les résistances à court terme situées à 60.22 EUR et 62.19 EUR. Les supports sont à 50.34 EUR puis à 48.37 EUR .
|Dernier cours :
|54.64
|Support :
|50.34 / 48.37
|Resistance :
|60.22 / 62.19
|Opinion court terme :
|positive
|Opinion moyen terme :
|negative
SOCIETE GENERALE : Les signaux haussiers sont intacts
