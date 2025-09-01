Société Générale: le titre progresse, Deutsche Bank voit une opportunité d'achat
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 10:37
Vers 10h30, le titre gagne autour de 1,5% alors que dans le même temps le CAC avance de 0,5%.
Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier dit déceler une opportunité d'achat sur le titre après que celui-ci a perdu 10% la semaine dernière en raison du retour des incertitudes politiques en France.
L'analyste estime que SG est une banque qui peut encore beaucoup progresser par elle-même, avec un bon potentiel de rentabilité et de redistribution aux actionnaires, avec une rentabilité (ROTE) qu'il voit augmenter régulièrement: d'environ 7% en 2024 à 9% en 2025, puis à 10% en 2026, 11% en 2027 et 11,5% à horizon 2028.
Par ailleurs, l'établissement devrait redistribuer plus de 10% par an à ses actionnaires sous formes de dividendes et de rachats d'actions, tout en maintenant un solide niveau de capital avec un ratio de fonds propres 'CET1' de plus de 13%, ajoute DB.
Même si l'action a déjà beaucoup monté en 2024 (+95 %), elle reste nettement moins chère que la moyenne des banques européennes (avec un PER et une valorisation comptable inférieurs au secteur), ce qui laisse entrevoir une poursuite de son mouvement de revalorisation, souligne l'analyste, qui indique avoir rehaussé son objectif de cours de 52 à 63 euros.
Si BNP Paribas reste sa valeur préférée, en raison de sa diversification et de sa moindre exposition aux risques politiques en France, Société Générale arrive juste derrière, conclut le professionnel, qui s'attend à ce que le titre surperforme une fois que les incertitudes politiques auront reflué.
Valeurs associées
|53,6200 EUR
|Euronext Paris
|+1,71%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
