Société Générale : lancement de la coentreprise avec AllianceBernstein

(AOF) - Société Générale et AllianceBernstein ont annoncé aujourd’hui le lancement officiel de Bernstein, une coentreprise spécialiste de la recherche actions et du cash actions. La coentreprise s’organise autour de deux véhicules juridiques distincts avec un siège social à New York couvrant l’Amérique du Nord et un siège social à Londres couvrant l’Europe et l’Asie, complétés par des hubs majeurs à Paris et à Hong Kong ainsi que plusieurs bureaux régionaux.

L'objectif de Société Générale et AllianceBernstein étant, à terme, que Société Générale possède 100% des deux entités au bout de cinq ans.

Robert van Brugge, précédemment directeur général de Bernstein Research Services, a été nommé directeur général de Bernstein, et Stéphane Loiseau, précédemment directeur de l'activité cash actions de Société Générale, a été nommé directeur général adjoint de Bernstein.

"Le lancement de Bernstein s'inscrit pleinement dans les priorités stratégiques de Société Générale, qui vise à promouvoir les activités performantes et durables avec l'ambition de générer des résultats réguliers, basés sur des commissions", a souligné la banque française.

L'impact sur le ratio de CET1 du groupe est inférieur à 10 points de base.

