SYNTHESE
Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications particulières à court terme. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Le titre est orienté à la hausse. Il est au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours. La moyenne mobile à 20 jours est supérieure à la moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 68.03 EUR, puis à 65.77 EUR et la résistance est à 74.81 EUR, puis à 75.94 EUR.
|Dernier cours :
|70.32
|Support :
|68.03 / 65.77
|Resistance :
|74.81 / 75.94
|Opinion court terme :
|negative
|Opinion moyen terme :
|positive
SOCIETE GENERALE : La situation technique est plutôt incertaine
