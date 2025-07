Société Générale: forte hausse des bénéfices au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 07:42









(Zonebourse.com) - Société Générale dévoile pour le deuxième trimestre 2025 un résultat net part du groupe en hausse de 39,6% (en organique) à 1,45 milliard d'euros, soit une rentabilité sur actifs nets tangibles (ROTE) de 9,7%, contre 7,4% un an auparavant.



Toujours en organique, son résultat brut d'exploitation s'est accru de 25,3% à 2,46 milliards d'euros, reflétant un coefficient d'exploitation amélioré de 4,6 points à 63,8% avec des frais de gestion stables et une hausse de 7,8% du PNB, à 6,79 milliards.



'Nous sommes en avance sur toutes nos cibles annuelles et ainsi en mesure de les revoir à la hausse pour l'année 2025', souligne son DG Slawomir Krupa, qui vise à présent un ROTE d'environ 9% et un coefficient d'exploitation inférieur à 65%.



Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,61 euro par action, qui sera mis en paiement le 9 octobre. De plus, un rachat d'actions additionnel d'un milliard d'euros débutera le 4 août.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 52,3600 EUR Euronext Paris 0,00%

