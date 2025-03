Société Générale: efface la résistance des 39,5E information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 13:16









(CercleFinance.com) - Société Générale efface la résistance des 39,5E et affiche plus qu'un doublement de valeur en 6 mois (depuis le plancher des 20E du 6 août 2024).

Au-delà de 40E, il devient difficile de déterminer un objectif incontestable à moyen terme, tant la trajectoire devient parabolique et décorrélée des hypothèses de hausse des bénéfices en 2025.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 40,77 EUR Euronext Paris +5,98%

