Société Générale: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - Société Générale gagne près de 2% et surperforme ainsi la tendance à Paris, sur fond de propos positifs de Barclays qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur le titre du groupe bancaire avec un objectif de cours rehaussé de 41 à 48 euros.



Dans une note consacrée aux banques françaises, le broker s'attend à ce que les résultats de Société Générale augmentent de 15 à 24% par an sur la période 2025-27 et à ce que son capital reste au-dessus de la cible CET1 (après mise en oeuvre de Bâle IV) de 13%.



'Le risque français est maintenant plus limité et nous voyons du potentiel de revalorisation significatif pour l'action Société Générale, qui se traite toujours parmi les banques européennes les moins chères', ajoute-t-il.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 37,20 EUR Euronext Paris +1,76%

