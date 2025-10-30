Société Générale améliore sa rentabilité au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 08:00
Toujours en organique, son résultat brut d'exploitation s'est accru de 11,2% à près de 2,6 MdsEUR, reflétant un coefficient d'exploitation amélioré de 2,3 points à 61% avec des frais de gestion quasi-stables et une hausse de 3,8% du PNB, à 6,66 MdsEUR.
En termes de solvabilité, le ratio Common Equity Tier 1 de Société Générale s'établit à 13,7% à fin septembre, en hausse de 15 points de base par rapport au 30 juin et environ 340 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire.
'Nous poursuivons l'exécution disciplinée de notre feuille de route stratégique en maintenant une position de capital solide, une stricte maîtrise de nos coûts et une gestion prudente des risques', commente Slawomir Krupa.
'Les très bonnes performances commerciales et financières réalisées sur les 9 premiers mois de l'année nous permettent d'envisager avec confiance l'atteinte de tous nos objectifs annuels', poursuit le directeur général du groupe bancaire.
Valeurs associées
|55,3000 EUR
|Euronext Paris
|+0,62%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
A lire aussi
-
Spiritueux: Rémy Cointreau abaisse ses objectifs annuels du fait d'un marché plus difficile en Chine
Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé jeudi revoir à la baisse ses objectifs annuels, en raison d'une détérioration des conditions de marché en Chine et d'un rebond des ventes moins fort qu'attendu aux Etats-Unis. Peu après l'ouverture de la Bourse de ... Lire la suite
-
Les plateformes asiatiques Shein et Temu vendent en ligne des chargeurs USB et des jouets parfois dangereux, selon une enquête de quatre associations de défense des consommateurs en Europe, dont UFC-Que Choisir, publiée jeudi. UFC-Que Choisir et trois autres associations ... Lire la suite
-
Le groupe suisse de chimie Clariant a publié jeudi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le troisième trimestre face à un affaiblissement de la demande dans l'industrie, mais a amélioré sa rentabilité avec les mesures de contrôle de ses coûts. Pour ... Lire la suite
-
La CGT a recensé 444 plans sociaux en France depuis les élections européennes de juin 2024, dont 325 fermetures de sites industriels, a indiqué jeudi la secrétaire générale du syndicat, Sophie Binet. "On est aujourd'hui à 444, mais c'est un recensement très partiel. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer