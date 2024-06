Société Générale a conclu un accord avec Ageras pour la cession de Shine

(AOF) - Le groupe Société Générale a conclu un accord exclusif avec le groupe Ageras en vue de céder sa filiale Shine qui propose un compte professionnel totalement en ligne pour les entrepreneurs et les indépendants. Ce projet de cession participe à la simplification de Société Générale. Il permet au groupe de se recentrer sur SG, son réseau de banque de détail en France, pour continuer à se développer sur le segment de clientèle des professionnels. Ageras reprendrait l'ensemble des activités de Shine ainsi que l'ensemble des collaborateurs de cette entité.

Ce projet sera soumis aux procédures sociales applicables, aux conditions suspensives usuelles, et à l'approbation des autorités financières et réglementaires compétentes. La finalisation du projet est attendue au premier semestre 2025.

