SocGen-Bénéfice net +11% au T3, les réductions de coûts battent leur plein

Le RNPG bondit de 11,3% au T3

Activités FIC +12%

Production de prêts à l’habitat +74%

par Mathieu Rosemain

Société Générale SOGN.PA a fait état jeudi d'un bond de 11% de son bénéfice net part du groupe trimestriel, dépassant les attentes, alors que le directeur général Slawomir Krupa accélère la mise en place de son plan de réduction des coûts.

La baisse plus importante que prévu des dépenses, ainsi que des signes de redressement de la banque de détail en France, ont compensé une performance plus mitigée dans la banque d'investissement.

Société Générale a affiché des revenus en hausse de 1,6% sur un an pour la Banque de grande clientèle et solutions investisseurs, un résultat pourtant inférieur à celui de BNP Paribas BNPP.PA , Deutsche Bank DBKGn.DE et des concurrents américains, malgré une période propice aux transactions. Les revenus des métiers actions ont même enregistré une baisse de 6,7% sur un an.

Le résultat net part du groupe (RNPG) à bondi de 11,3% sur un an au troisième trimestre pour atteindre 1,52 milliard d'euros, dépassant de plus de 200 millions le chiffre attendu par les analystes dans un consensus d'entreprise.

Le produit net bancaire a reculé de 2,7% sur un an, à 6,66 milliards d'euros, mais ressort au-dessus des attentes, les cessions finalisées ayant réduit la base de revenus.

Slawomir Krupa, à la tête de la banque rouge et noire depuis 2023, a lancé un plan de redressement il y a deux ans afin de redorer le blason du groupe, longtemps perçu comme à la traine du secteur européen, grevé par sa faible rentabilité et une base de coûts hypertrophiée.

L'ACTION DOUBLE DE VALEUR EN 2025

Après des débuts difficiles, la stratégie de réduction des coûts, de vente d'actifs et de renforcement de la capitalisation boursière déployée par le directeur général gagne l'approbation des investisseurs.

Rompant avec une longue période de sous-performance, la valeur de l'action Société Générale a doublé cette année, contre une hausse de 49% pour l'ensemble du secteur bancaire européen

"Trimestre après trimestre à travers le cycle, nous poursuivons l’exécution disciplinée de notre feuille de route stratégique en maintenant une position de capital solide, une stricte maîtrise de nos coûts et une gestion prudente des risques", a déclaré Slawomir Krupa dans un communiqué.

L'amélioration est également due à l'accélération des réductions de coûts et à la dynamique commerciale de l'activité de banque de détail en France, elle-même soutenue par les hausses de la production de prêts à l’habitat et de la marge nette d'intérêt - la différence entre les intérêts reçus et ceux payés sur les dépôts.

La banque de détail en France, a concentré les inquiétudes des investisseurs l'année dernière.

Le coefficient d'exploitation, une mesure clef de l'efficacité des groupes bancaires, est ressorti à 61%, en-dessous des attentes et de la cible annuelle de Société Générale (moins de 65%).

La rentabilité (ROTE), une mesure clef de la profitabilité, a grimpé de 10,7% sur un an, un taux supérieur aux attentes des analystes (8,9%) mais encore largement inférieur à celui de ses concurrents européens.

Les actions du secteur bancaire sont sous pression depuis plusieurs mois en France, où la prolongation de la crise politique met en question la capacité du gouvernement à gérer les finances publiques.

Les agences S&P Global Ratings et Fitch ont toutes deux abaissé la note souveraine de la France, une tendance qui pourrait affecter des banques comme Société Générale en tirant les coûts de financement.

(Reportage Mathieu Rosemain, version française Augustin Turpin)