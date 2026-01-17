Soccer-Ergo Next Insurance devient le partenaire pluriannuel de l'Inter Miami - entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ergo Next Insurance est devenu samedi un partenaire pluriannuel de l'Inter Miami, vainqueur de la Coupe MLS. Ergo Group AG a signé un accord qui, espère-t-il, renforcera sa présence aux États-Unis et augmentera la visibilité de la marque, a déclaré la société.

L'accord conclu avec les vainqueurs de la MLS Cup 2025, qui comptent dans leurs rangs le champion du monde Lionel Messi, prévoit l'utilisation des logos d'Ergo Next Insurance sur tous les vêtements d'entraînement des joueurs et du personnel, y compris pour les échauffements d'avant-match, ainsi que sur la signalisation du nouveau stade de l'Inter Miami, au Miami Freedom Park.

« Nous sommes fiers que l'Inter Miami soit le partenaire de choix des marques internationales qui cherchent à se développer aux États-Unis, reconnaissant les opportunités distinctives que notre club offre en tant que plateforme commerciale dynamique », a déclaré Xavier Asensi, président des opérations commerciales de l'Inter Miami.

L'Inter Miami, copropriété de David Beckham, architecte de longue date du projet footballistique de Miami, a signé en octobre une prolongation de contrat jusqu'en 2028 avec Messi, octuple Ballon d'Or, et inaugurera son nouveau stade spécialement construit à cet effet le 4 avril.

Aucun détail n'a été communiqué sur la durée exacte et l'ampleur financière de l'accord, qui est le premier accord sportif transatlantique d'ERGO.

Ergo, la principale activité d'assurance primaire du réassureur Munich Re MUVGn.DE , est devenue l'année dernière l'unique propriétaire de Next, qui se concentre sur l'assurance des petites entreprises américaines.

« Grâce au partenariat avec Inter Miami CF et au changement de marque de Next Insurance, nous passons à la vitesse supérieure dans le déploiement de notre feuille de route aux États-Unis et nous mettons le cap sur la pleine exploitation du potentiel de croissance à venir », a déclaré Markus Riess, directeur général et président du conseil d'administration d'Ergo Group AG dans un communiqué.

« Dans un marché aussi attractif et dynamique, ces deux initiatives seront des leviers importants pour renforcer durablement notre visibilité auprès des clients, des partenaires et du grand public, soutenant ainsi notre ferme ambition commerciale », a-t-il ajouté.

L'arrivée de Messi à Miami en 2023 a suscité un regain d'intérêt pour la ligue à un moment crucial pour le sport en Amérique du Nord, le Canada, le Mexique et les États-Unis devant accueillir la Coupe du monde plus tard dans l'année.

La valeur de Miami a doublé depuis 2022 pour atteindre 1,2 milliard de dollars, selon un rapport de Forbes datant de 2025.