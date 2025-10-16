Snowflake progresse grâce à un partenariat avec Palantir pour des solutions d'IA d'entreprise

** Les actions de Snowflake SNOW.K , société d'entreposage de données dans le nuage, augmentent d'environ 2 % à 245,83 $

** SNOW s'associe à Palantir Technologies PLTR.O , société de logiciels d'analyse de données et de défense.

** L'accord intégrera le nuage de données d'IA de SNOW à la plateforme d'IA de Palantir pour permettre aux clients de créer des pipelines de données, d'accélérer l'analyse et de développer des solutions d'IA plus rapidement

** SNOW déclare que la société de gestion de l'énergie Eaton

ETN.N tire parti de l'accord pour créer une base de données pour ses opérations

** Le partenariat aidera ETN à éliminer la duplication des données, à accélérer le développement de l'IA et à améliorer la gouvernance de l'entreprise, selon la société

** "...cette intégration étroite devrait améliorer le positionnement de Snowflake sur le marché, au fil du temps, dans le secteur fédéral américain, selon la société de courtage Rosenblatt Securities

** Les actions de PLTR ont augmenté de ~2%

** 42 des 51 sociétés de courtage couvrant SNOW recommandent une note d'au moins "acheter", 8 recommandent de "conserver", tandis que 1 recommande de "vendre"; l'action a un objectif de cours médian de 270 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, SNOW a augmenté de ~56% cette année, tandis que PLTR a gagné ~138%