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Snap va tailler dans ses effectifs, le titre attendu en hausse
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 14:39

La maison mère de la messagerie Snapchat, introduite en Bourse en 2017, progresse de plus de 6% en avant-Bourse. La firme américaine s'apprête à supprimer environ 16% de ses effectifs mondiaux dans le cadre d'une restructuration destinée à rationaliser ses opérations et à concentrer ses investissements sur les activités les plus rentables.

Le groupe de médias sociaux a indiqué prévoir des charges avant impôts comprises entre 95 et 130 millions de dollars liées à ces suppressions de postes, principalement composées d'indemnités de licenciement et de frais de résiliation de contrats.

La majeure partie de ces coûts devrait être enregistrée au deuxième trimestre.

La restructuration portera sur environ 1 000 employés à temps plein et s'accompagnera également de la suppression de plus de 300 postes vacants, a
précisé le directeur général Evan Spiegel dans une lettre aux salariés.

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