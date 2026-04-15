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Snap progresse après avoir supprimé 1 000 emplois
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 avril -

** Les actions de Snap SNAP.N augmentent de 5,3 % à 5,91 $

** L'entreprise de médias sociaux va licencier environ 1 000 employés, dont 16 % des employés à temps plein, et fermer plus de 300 postes ouverts

** La société s 'attend à réduire ses dépenses annualisées de plus de 500 millions de dollars d'ici le second semestre - Evan Spiegel, directeur général de l'entreprise

** L'entreprise s'attend à des charges avant impôts comprises entre 95 et 130millions de dollars, y compris les indemnités de licenciement et les coûts connexes, les coûts de résiliation de contrat

** En mars, l'investisseur activiste Irenic Capital Management a déclaré que l'évaluation de Snap monterait en flèche si la société réduisait ses coûts, optimisait son portefeuille et utilisait mieux l'IA

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 30,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SNAP-A
6,025 USD NYSE 0,00%
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