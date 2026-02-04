Snap prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations en raison de la concurrence publicitaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Snap SNAP.N a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street mercredi, signalant une concurrence difficile pour les dollars de publicité numérique de la part de rivaux plus importants tels que Facebook et Instagram, qui appartiennent à Meta.

La société de médias sociaux a été confrontée à des problèmes majeurs allant des politiques commerciales changeantes du président américain Donald Trump à un problème technique dans sa plateforme publicitaire l'année dernière, entraînant une baisse de ses actions d'environ 25% en 2025.

Les annonceurs s'appuient de plus en plus sur des plateformes telles que Meta META.O et TikTok, qui sont préférées en raison de leur plus grande base d'utilisateurs.

La société mère de Snapchat a déclaré que le nombre total d'annonceurs actifs sur la plateforme a augmenté de 28 % au quatrième trimestre, soulignant la force des publicités à réponse directe et la croissance de nouveaux formats publicitaires tels que les Snaps sponsorisés et les Places promues.

Snap a déclaré lundi avoir mis en place une vérification de l'âge au niveau de la plateforme en Australie pour se conformer à une nouvelle loi exigeant que les utilisateurs aient au moins 16 ans, ce qui a entraîné la suppression de plus de 400 000 comptes.

Elle prévoit que les recettes du premier trimestre se situeront entre 1,50 milliard et 1,53 milliard de dollars, soit un peu moins que l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,55 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les prévisions de revenus n'incluent pas les revenus de l'intégration de Perplexity, un accord de 400 millions de dollars annoncé l'année dernière, car Snap a déclaré que les entreprises "n'ont pas encore convenu mutuellement d'une voie pour un déploiement plus large."

Les prévisions de la société pour le trimestre en cours, à savoir un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 170 à 190 millions de dollars, sont supérieures aux estimations de 177,9 millions de dollars, alors qu'elle s'oriente vers une croissance rentable grâce à un contrôle plus strict des coûts.

Elle a déclaré un bénéfice net de 45 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 9 millions de dollars un an plus tôt. Sa perte nette en 2025 a été ramenée à 460 millions de dollars, contre 698 millions de dollars en 2024.

La société a redoublé d'efforts dans le domaine des lunettes intelligentes à réalité augmentée avec le lancement de l'unité indépendante , Specs, le mois dernier, et a également diversifié ses sources de revenus en se concentrant sur son service d'abonnement Snapchat+.

Le nombre d'abonnés à Snapchat+ a augmenté de 71 % pour atteindre 24 millions au quatrième trimestre. Les utilisateurs actifs quotidiens de Snapchat ont augmenté de 5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 474 millions, mais ont diminué de 3 millions par rapport au trimestre précédent.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,72 milliard de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, dépassant les estimations de 1,70 milliard de dollars.