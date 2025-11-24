Snap offre aux Australiens un outil de vérification de l'âge lié à la banque avant l'interdiction des médias sociaux pour les adolescents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Snap SNAP.N a déclaré lundi qu'il offrirait aux Australiens la possibilité de vérifier leur âge à l'aide d'un logiciel appartenant aux banques du pays, la plateforme Internet se conformant ainsi à l'interdiction des médias sociaux pour les adolescents qui entrera en vigueur le mois prochain.

L'Australie a approuvé l'année dernière une interdiction des médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, une première mondiale, dans le cadre de l'une des réglementations les plus strictes visant les Big Tech.

La société américaine Snap, qui exploite le service Snapchat, a déclaré qu'elle commencerait à contacter les utilisateurs cette semaine, en leur donnant la possibilité de prouver qu'ils ont 16 ans ou plus en téléchargeant l'application ConnectID, qui est liée à leurs comptes bancaires.

Snap a indiqué qu'il donnerait également aux utilisateurs australiens la possibilité de confirmer leur âge à l'aide d'un logiciel appartenant au fournisseur d'assurance âge k-ID, basé à Singapour, qui estime l'âge d'une personne sur la base d'un selfie ou en téléchargeant une pièce d'identité délivrée par le gouvernement.

Mais l'option du compte bancaire, que Reuters avait précédemment rapporté qu'elle était en cours de test , représente la première implication de l'empreinte financière d'une personne dans le déploiement de l'interdiction historique des médias sociaux. Snapchat revendique environ 440 000 utilisateurs australiens âgés de 13 à 15 ans, ce qui en fait la plateforme la plus touchée par la restriction.

Dans un message publié sur son site web, Snapchat a déclaré que le gouvernement australien avait rejeté sa revendication d'être une plateforme de messagerie plutôt qu'un média social, mais "bien que nous soyons fortement en désaccord avec cette évaluation, nous nous conformerons comme nous le faisons à toutes les lois locales dans les pays dans lesquels nous opérons".

ConnectID, qui est détenu et utilisé par la plupart des grandes banques australiennes, a déclaré qu'il enverrait à la plateforme technologique un signal "oui/non" indiquant si la personne est âgée de plus de 16 ans sur la base des détails de son compte, sans l'obliger à télécharger des informations sensibles.

"L'objectif est de protéger les jeunes en ligne sans créer de nouveaux risques pour la vie privée", a déclaré Andrew Black, directeur général de ConnectID, dans un communiqué.

Les plateformes de médias sociaux se sont opposées à l'interdiction australienne, qui les menace d'une amende pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (31,95 millions de dollars) en cas de non-respect, mais à l'approche de la date butoir du 10 décembre, la plupart d'entre elles ont déclaré qu'elles se conformeraient à la loi.

La semaine dernière, Meta META.O , propriétaire d'Instagram, de Facebook et de Threads, qui sont couverts par l'interdiction, a déclaré qu'il commencerait à désactiver les comptes de mineurs avant la date limite. (1 dollar = 1,5494 dollar australien)