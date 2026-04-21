Snap nomme Doug Hott au poste de directeur financier

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Snap, la maison mère de Snapchat,

SNAP.N a nommé lundi Doug Hott au poste de directeur financier, en remplacement de Derek Andersen.

* Doug Hott, 53 ans, était jusqu'à présent vice-président des finances, de la stratégie et du développement de l'entreprise.

* Andersen, qui occupe ce poste depuis sept ans, devrait quitter ses fonctions le 8 mai.

* Cette décision intervient peu de temps après que l'entreprise de médias sociaux a licencié la semaine dernière 1 000 employés , dont 16 % du personnel à temps plein, devenant ainsi la dernière entreprise technologique à s'orienter vers des équipes plus légères.

* La société devrait présenter ses résultats du premier trimestre le 6 mai.