Snap nomme Doug Hott au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Snap, la maison mère de Snapchat,
SNAP.N a nommé lundi Doug Hott au poste de directeur financier, en remplacement de Derek Andersen.
* Doug Hott, 53 ans, était jusqu'à présent vice-président des finances, de la stratégie et du développement de l'entreprise.
* Andersen, qui occupe ce poste depuis sept ans, devrait quitter ses fonctions le 8 mai.
* Cette décision intervient peu de temps après que l'entreprise de médias sociaux a licencié la semaine dernière 1 000 employés , dont 16 % du personnel à temps plein, devenant ainsi la dernière entreprise technologique à s'orienter vers des équipes plus légères.
* La société devrait présenter ses résultats du premier trimestre le 6 mai.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer