Snap met en avant l'impact du conflit au Moyen-Orient sur ses recettes publicitaires et le ralentissement de la croissance en Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture pour ajouter des détails et du contexte tout au long du texte, ajout d'illustrations)

Snap SNAP.N a déclaré mercredi que ses recettes publicitaires du premier trimestre avaient été affectées par le conflit au Moyen-Orient et par le ralentissement des recettes publicitaires en Amérique du Nord.

Les actions de la société mère de Snapchat ont chuté de près de 6 % en séance prolongée.

La société de médias sociaux et la start-up d'IA Perplexity ont mis fin « à l'amiable » à leur accord de 400 millions de dollars au premier trimestre , a-t-elle déclaré mercredi. Cet accord, qui visait à fournir des réponses aux questions des utilisateurs au sein de l'application Snapchat, avait été annoncé en novembre.

Les recettes publicitaires ont augmenté de 3 % pour atteindre 1,24 milliard de dollars, grâce aux publicités à réponse directe, conçues pour inciter à des actions spécifiques telles que le téléchargement d'applications ou la visite de sites web. La société a déclaré que le conflit au Moyen-Orient avait eu un impact estimé entre 20 et 25 millions de dollars au cours du mois de mars.

Snap, coincée entre des plateformes dominantes telles que TikTok et Instagram (propriété de Meta) sur un marché des réseaux sociaux très encombré, s'est tournée vers les abonnements pour booster ses revenus, qui proviennent principalement des ventes publicitaires.

Le chiffre d'affaires de 1,53 milliard de dollars pour le premier trimestre est conforme à l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG.

Snap prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,52 et 1,55 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, dont la valeur médiane correspond largement aux estimations de 1,54 milliard de dollars.

En revanche, ses concurrents Meta META.O , Pinterest PINS.N et Reddit RDDT.N ont annoncé des revenus en hausse pour le premier trimestre.

Snap a déclaré 483 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au premier trimestre, soit 9 millions de plus qu'au trimestre précédent. Mais le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens en Amérique du Nord a diminué, tandis que la croissance du chiffre d'affaires dans la région a ralenti à 2 %.

Le chiffre d'affaires moyen par utilisateur (ARPU) de la société a baissé de manière séquentielle pour s'établir à 3,17 dollars au cours du trimestre, manquant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,21 dollars, alors que la société se concentre sur les marchés internationaux, notamment le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Inde et l'Asie-Pacifique.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'est établi à 233,3 millions de dollars, dépassant les estimations de 205,9 millions de dollars.

« Près de 70 % des dépenses publicitaires utilisent désormais au moins l'une de nos solutions d'automatisation basées sur l'IA », a déclaré Snap dans sa lettre aux actionnaires.

Le mois dernier, Snap a annoncé qu’il allait licencier environ 1 000 employés , après qu’Irenic Capital Management ait poussé l’entreprise à optimiser son portefeuille et à améliorer ses performances.

La société a déclaré en février que le nombre d’ abonnés à Snapchat+ avait dépassé les 25 millions .