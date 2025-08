Snap: le titre plonge avec le ralentissement de la croissace information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 16:45









(Zonebourse.com) - Snap chute de presque 20% ce mercredi à la Bourse de New York après avoir présenté hier soir des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, conséquence d'un ralentissement évident de la croissance de son activité.



Le propriétaire de l'application de messagerie Snapchat a annoncé mardi après la clôture des marchés américains que son chiffre d'affaires, qui provient pour l'essentiel de la publicité, avait dépassé 1,34 milliard de dollars, en hausse de 9% par rapport au deuxième trimestre 2024.



Les analystes attendaient une croissance de 9,1% après une hausse de 14% de ses revenus au premier trimestre et de 16% l'an dernier.



Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Snapchat a augmenté de 7% sur un an à 469 millions à la fin du trimestre, alors que les analystes en attendaient en moyenne 468 millions, selon le consensus.



Mais le nombre d'utilisateurs actifs en Amérique du Nord a continué de se tasser pour s'établir à 98 millions, contre 99 millions au premier trimestre et 100 millions à la fin 2024.



Le groupe de Santa Monica (Californie) indique que sa perte nette est ressortie à 263 millions de dollars, soit 16 cents par action, contre 249 millions de dollars, soit 15 dollars par action, un an plus tôt.



Pour le troisième trimestre, Snap a déclaré envisager autour de 476 millions d'utilisateurs quotidiens, un objectif en ligne avec le consensus, pour une prévision de chiffre d'affaires allant de 1.475 millions à 1.505 millions de dollars, soit une croissance comprise entre 7,5%-9,6%, laissant entrevoir au niveau de son point médian de 8,5% un nouvel essoufflement de la croissance des revenus.



Suite à ces annonces, le titre décrochait de 19,6% mercredi matin sur le NYSE pour désormais accuser un repli de 29% depuis le début de l'année. L'action a décroché de plus de 68% depuis son introduction en Bourse, au printemps 2017.





Valeurs associées SNAP-A 7,670 USD NYSE -18,32%