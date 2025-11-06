Snap dépasse ses estimations de chiffre d'affaires et dévoile un accord de 400 millions de dollars avec Perplexity AI, les actions bondissent

Snap SNAP.N a battu l'estimation de son chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi et a déclaré avoir conclu un partenariat avec Perplexity AI pour intégrer son moteur de recherche alimenté par l'intelligence artificielle dans Snapchat, ce qui a fait grimper les actions de l'entreprise de médias sociaux de 16% après la cloche.

La startup Perplexity AI versera à Snap 400 millions de dollars sur un an en numéraire et en actions, avec des contributions aux revenus attendues à partir de 2026. L'intégration offrira des réponses vérifiables aux questions des utilisateurs dans l'application Snapchat.

"Perplexity contrôlera les réponses de son chatbot à l'intérieur de Snapchat. Nous ne vendrons donc pas de publicité pour les réponses de Perplexity", a déclaré Evan Spiegel, directeur général de Snap.

L'accord permet à Snap de mieux concurrencer des rivaux plus importants tels que TikTok et Facebook et Instagram, propriétés de Meta META.O , destinations préférées des annonceurs grâce à leur base d'utilisateurs étendue.

"Perplexity a besoin d'un moyen d'établir son profil parmi les jeunes consommateurs, et Snap a besoin d'un partenaire de chat AI qui permettra à ses utilisateurs de rester engagés sans quitter son application", a déclaré Max Willens, analyste principal chez Emarketer.

La société mère de Snapchat s'est également appuyée sur les publicités à réponse directe, conçues pour susciter des actions spécifiques telles que des téléchargements d'applications ou des visites de sites web, afin de soutenir la publicité numérique.

Le chiffre d'affaires des publicités à réponse directe a augmenté de 8 % au cours du trimestre, grâce à une forte demande pour les optimisations publicitaires "Pixel Purchase" et "App Purchase" qui permettent aux entreprises de cibler les utilisateurs les plus susceptibles d'effectuer un achat sur leur site web ou au sein de leur application.

Le chiffre d'affaires de Snap au troisième trimestre a augmenté de 10 % pour atteindre 1,51 milliard de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,49 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sa perte nette s'est réduite à 104 millions de dollars, contre 153 millions de dollars il y a un an.

Les utilisateurs actifs quotidiens (DAUs) de Snapchat ont augmenté de 8 % pour atteindre 477 millions dans le monde.

Mais Snap a prévenu que le nombre total d'utilisateurs actifs quotidiens pourrait diminuer au quatrième trimestre en raison de l'évolution des priorités d'investissement et de l'impact anticipé de la vérification de l'âge et de l'évolution du cadre réglementaire.

Le projet de loi australien sur l'âge minimum dans les médias sociaux , qui doit entrer en vigueur en décembre, fait partie des réglementations qui, selon Snap, devraient avoir un impact sur l'engagement des utilisateurs.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 1,68 à 1,71 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, alors que les analystes tablent sur 1,69 milliard de dollars.