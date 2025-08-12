Smithfield Foods enregistre une hausse de ses ventes et de ses bénéfices trimestriels en raison d'une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le transformateur américain de viande de porc Smithfield Foods SFD.O a enregistré une hausse de ses ventes et de ses bénéfices au deuxième trimestre, mardi, grâce à la bonne tenue de la demande pour ses viandes emballées, dont le bacon, et son activité de viande de porc fraîche, ainsi qu'à des efforts de réduction des coûts. Les ventes de la société ont augmenté de 11 % pour atteindre 3,79 milliards de dollars au cours du trimestre. Elle a réalisé un bénéfice ajusté de 55 cents par action, contre 51 cents il y a un an.