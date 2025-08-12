 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Smithfield Foods enregistre une hausse de ses ventes et de ses bénéfices trimestriels en raison d'une forte demande
12/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le transformateur américain de viande de porc Smithfield Foods SFD.O a enregistré une hausse de ses ventes et de ses bénéfices au deuxième trimestre, mardi, grâce à la bonne tenue de la demande pour ses viandes emballées, dont le bacon, et son activité de viande de porc fraîche, ainsi qu'à des efforts de réduction des coûts. Les ventes de la société ont augmenté de 11 % pour atteindre 3,79 milliards de dollars au cours du trimestre. Elle a réalisé un bénéfice ajusté de 55 cents par action, contre 51 cents il y a un an.

Valeurs associées

SMITHFIELD
25,1700 USD NASDAQ -1,41%
TYSON FOODS -A-
56,730 USD NYSE -0,58%
WH GRP RG-UNTY
0,875 EUR Tradegate 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

