Smithfield Foods chute, WH Group réduisant sa participation

3 septembre -

** Les actions de Smithfield Foods SFD.O ont baissé de 5,4 % en pré-marché à 24,14 $ après le lancement de l'offre secondaire

** L'entreprise de transformation de viande basée en Virginie a déclaré que () 16 millions d'actions seront cédées par SFDS UK Holdings, filiale de sa .

** Avec la vente, la participation de WH Group dans SFD passerait de 92,7 % à 88,7 %, selon la déclaration à la SEC

** Morgan Stanley, BofA et Barclays sont les chefs de file de l'offre ** SFD est entrée en bourse en janvier après une IPO d'environ 26 millions d'actions au prix de 20 dollars ** Le mois dernier, la société a relevé ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la reprise des activités porcines et à la reprise des exportations américaines vers la Chine

** 6 analystes sur 7 considèrent SFD comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien" et le prix médian est de 30 dollars, selon les données de LSEG