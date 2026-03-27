SMIC a fourni des équipements de fabrication de puces à l'armée iranienne-responsables US

Le premier fabricant chinois de semiconducteurs SMIC 0981.HK , a fourni des équipements de fabrication de puces à l'armée iranienne, ont déclaré jeudi deux hauts responsables de l'administration américaine.

SMIC, qui fait l'objet de lourdes sanctions de la part du gouvernement américain pour ses liens supposés avec l'armée chinoise, a commencé à fournir les équipements à l'Iran il y a environ un an.

"Nous n'avons aucune raison de penser que cela a cessé", a déclaré l'un des responsables, ajoutant que la collaboration " comprenait très certainement une formation technique sur la technologie des semi-conducteurs de SMIC".

Les responsables n'ont pas précisé si les équipements fournis étaient d'origine américaine, ce qui représenterait une violation des sanctions imposées par les Etats-Unis.

Ces allégations risquent d'exacerber les tensions entre Washington et Pékin, alors que les Etats-Unis mènent une guerre contre l'Iran et s'efforcent d'étouffer l'industrie chinoise des puces électroniques de pointe.

Le rôle qu'auraient joué, le cas échéant, ces équipements de fabrication de puces dans la riposte de l'Iran à la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février, n'était pas immédiatement connu.

L'un des responsables américains a indiqué que les équipements avaient été fournis au "complexe militaro-industriel" iranien et qu'ils pourraient être utilisés pour tout matériel électronique nécessitant des puces.

(Steve Holland et Alexandra Alpe; version française Camille Raynaud)