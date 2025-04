SMCP : poursuite de la dynamique de croissance au premier trimestre

(AOF) - SMCP a enregistré un chiffre d’affaires de 297 millions d'euros au premier trimestre 2025, en hausse de 2,6% en organique. En France, le chiffre d’affaires s’élève sur cette période à 102 millions d'euros, en croissance organique de 4%. Dans la région EMEA, les ventes atteignent 98 millions d'euros, en progression organique de 9,2% En Amérique, le chiffre d’affaires atteint 44 millions d'euros, soit une croissance organique de 2%. En revanche, en APAC, les ventes s’élèvent à 53 millions d'euros sur ce premier trimestre, en repli de 9,5% en organique.

En parallèle de la publication de son chiffre d'affaires, SMCP annonce 22 fermetures nettes de points de vente sur ce trimestre, en particulier pour Claudie Pierlot en Europe, ainsi qu'au Canada avec la fermeture des corners Hudson's Bay, qui devraient être remplacés par un nouveau partenariat local.

"Dans un contexte macroéconomique complexe et volatile, SMCP aborde les prochains mois avec une approche prudente mais confiante, au cours desquels le groupe poursuivra ses efforts en matière de maîtrise des coûts, d'agilité opérationnelle et de développement durable, au service de la poursuite d'une trajectoire de croissance rentable", a déclaré la maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac au sujet de ses perspectives.

