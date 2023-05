SMCP : Jérémie Le Febvre prend la Direction générale de Fursac

(AOF) - Le groupe SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, annonce la nomination de Jérémie Le Febvre au poste de Directeur général de Fursac, à compter du 15 mai 2023. Il rejoint à ce titre le Comité exécutif de SMCP. Avant de rejoindre le groupe, il dirigeait A-Cold-Wall, marque du groupe Tomorrow, entre Londres et Milan, aux côtés de son Directeur artistique. Auparavant, il a accompagné différentes marques et notamment AMI, à un moment clé de son développement, aux côtés du Directeur Artistique fondateur et du Directeur Général.

Diplômé de HEC et titulaire d'un Master en Droit International des Sociétés et Fiscalité, Jérémie a passé les 10 premières années de sa carrière à des postes clés dans le secteur financier.

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.