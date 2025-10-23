 Aller au contenu principal
SMCP dans le vert après son CA à neuf mois
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 15:23

SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) gagne plus de 2% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 896 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, en hausse de 2,8% en organique, soutenue par les ventes à périmètre comparable (+2,9%).

Le groupe de marques de luxe accessible revendique une croissance dans toutes les régions sauf en Asie, impactée par la stratégie d'optimisation du réseau mise en oeuvre en 2024 (65 fermetures nettes en 2024 en Chine).

'Conformément à notre plan stratégique, nous avons poursuivi nos efforts dans l'ensemble de nos régions pour renforcer la désirabilité de nos marques, nous permettant de mettre en oeuvre notre stratégie full price', souligne Isabelle Guichot.

'Forts de ces progrès, nous abordons la fin de l'année avec confiance dans notre capacité à poursuivre cette trajectoire, dans un marché qui reste toutefois incertain', poursuit la directrice générale de SMCP.

Valeurs associées

SMCP
6,0300 EUR Euronext Paris +2,20%
