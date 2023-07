Smart Good Things s’associe à Newrest pour distribuer sa boisson Smart and Good au Bar des trains TGV Inoui.

La dosette Smart and Good goût citron 100% PLAISIR et 0% BOUTEILLE PLASTIQUE permet de préparer sa boisson soi-même. Une fois versée dans 500ml d’eau bien fraiche, cette poudre à boire est prête à être dégustée !

Sans sucres, riche en vitamines C et B6 et légèrement pétillante, la dosette goût citron permettra à chaque voyageur de s’hydrater et de s’énergiser tout en se faisant plaisir ! Elle sera disponible à la carte du Bar TGV INOUI à partir de mi-juillet et jusqu’à

mi-octobre 2023 au prix de 1€ la dosette.