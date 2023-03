Smart Good Things et les Enseignes Casino renforcent leur partenariat

Trois mois après la prise de participation des Enseignes Casino dans le capital de la société Smart Good Things Holding, société faitière du groupe Smart Good Things, les deux partenaires annoncent aujourd’hui la signature d’un accord commercial reposant sur deux axes :

 Le développement et l’exploitation de parapharmacies ;

 L’installation de « shops-in-shops » dédiés aux innovations produits alimentaires et non alimentaires, au sein des hypermarchés et supermarchés Casino

L’accord constate également l’accroissement de la participation de la société Distribution Casino France dans le capital social de Smart Good Things Holding.