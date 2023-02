SMART GOOD THINGS accélère son déploiement en signant un nouvel accord national de distribution avec DirectLog

Afin de poursuivre son déploiement, SMART GOOD THINGS signe un nouvel accord avec Directlog pour la distribution nationale de sa gamme de boissons _équilibre dédiée aux pharmacies dès mars 2023. Ce nouveau partenariat logistique et commercial permet à SMART GOOD THINGS d’intégrer la centrale d’achat pharmaceutique Directlog et d’avoir accès à plus de 9 850 pharmacies en France, ainsi qu’aux groupements de pharmacies partenaires de Directlog.



Des boissons pour prendre soin de soi

SMART GOOD THINGS, ce sont des préparations en poudre pour boissons instantanées nomades aux saveurs originales, ultra-innovantes, respectueuses de l’environnement, engagées et généreuses. Fruit de 13 ans de recherche et de développement, avec la participation de médecins spécialistes anti-âge et thérapeutes nutritionnistes du sport, les préparations pour boissons, composées d’arômes naturels, majoritairement riches en vitamines et minéraux, sans gluten, végan et faibles en sucres ou faibles en calories sont faciles à préparer.