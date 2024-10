Smart Godd Things : Lancement du CampUS Tony Parker, un centre de formation au Management et au Leadership basée sur les valeurs du sport

Smart Good Things Holding (ISIN : FR001400CDB7 / Mnémo : MLSGT), pionnier de l’économie bienveillante et solidaire coté sur Euronext Access+, annonce la création prochaine d’un centre de formation au Management et au Leadership basée les valeurs du sport. Installé dans la Cité des Sports d’Issy-les-Moulineaux, le CampUS Tony Parker a vocation à s’adresser dans un premier temps aux cadres et dirigeants des entreprises locales du secteur privé, puis dès septembre 2025, aux étudiants post-Bac.

Premier centre de formation hybride, le CampUS Tony Parker se fixe pour objectif de former des professionnels et des étudiants aux métiers du management en utilisant comme vecteur principal les valeurs du sport.

Des sessions de formations académiques et pratiques sur-mesure seront proposées à compter de 2025 aux cadres des entreprises implantées à Issy-les-Moulineaux et dans le Grand Paris, puis dès septembre 2025, un cursus spécifique sera lancé pour les étudiants.