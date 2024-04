SMAIO publie ses résultats annuels 2023

• Résultat net positif à 1,1 M€ en comptes sociaux (-0,8 M€ en consolidé*), attestant d’une bonne maîtrise des coûts dans un contexte de croissance et d’investissement dans les technologies de planification chirurgicale utilisant l’intelligence artificielle

• Amélioration sensible de la marge sur les ventes d’implants à 67% en comptes sociaux (71% en consolidé*) contre 63% en 2022

• Trésorerie solide à 6,8 M€ (6,9 M€ en consolidé*) au 31 décembre 2023



Lyon, le 16 avril 2024 – 18h00 CEST – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris, Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur français spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d’une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, publie aujourd’hui ses résultats annuels 2023 arrêtés par le Conseil d’administration du 15 avril 2024.



