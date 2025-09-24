SMAIO : premier accord de distribution majeur avec Highridge Medical aux États-Unis

SMAIO signe le premier accord de distribution majeur pour sa plateforme ouverte KEOPS-4ME avec Highridge Medical aux États-Unis



• Highridge Medical est l'une des plus grandes sociétés privées au monde spécialisées dans le domaine de la colonne vertébrale.

• Ce partenariat représente une étape clé dans l'expansion des activités commerciales de SMAIO aux États-Unis et dans l'adoption croissante de sa nouvelle plateforme ouverte pour des solutions d'implants sur-mesure.



Philippe ROUSSOULY, Président directeur général de SMAIO, déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat, qui représente une nouvelle étape dans notre stratégie de croissance aux États-Unis et constitue la première collaboration majeure sur notre plateforme ouverte KEOPS-4ME visant à étendre la distribution de la technologie SMAIO sur le marché américain. Il confirme la pertinence de notre approche combinant implants, logiciels et analyse de données au service de la chirurgie rachidienne. Notre collaboration avec Highridge Medical nous donne immédiatement accès à un réseau commercial hautement qualifié, déjà actif dans les meilleurs hôpitaux. Il s'agit d'un puissant accélérateur pour l'adoption de notre technologie sur ce marché clé ».



