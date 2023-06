SMAIO obtient 2,5 M€ en financements non dilutifs

- 1,0 M€ sous forme d’un prêt Bpifrance Innovation R&D avec un différé de remboursement de 3 ans



- 1,5 M€ sous forme d’emprunts auprès de BNP Paribas et Société Générale



Lyon, le 29 juin 2023 – 18h CEST – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris, Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur français spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d’une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, annonce aujourd'hui l’obtention de 2,5 M€ en financements non dilutifs.



Webinaire à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires S1 2023 le 18 juillet 2023 à 18h00



Philippe Roussouly, Président Directeur Général de SMAIO, et Renaut Fritsch, Directeur Financier de SMAIO, reviendront sur les principaux évènements du premier semestre de la Société ainsi que sur le déploiement de sa stratégie depuis l’introduction en bourse dans le cadre d’un webinaire.



Le webinaire se tiendra en français le mardi 18 juillet 2023 à 18h00, et sera suivi d’une séance de questions & réponses.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : smaio@newcap.eu