 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 406,05
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SMAIO : nouvel accord de distribution pour sa plateforme ouverte KEOPS-4ME aux États-Unis avec Orthofix
information fournie par Boursorama CP 22/10/2025 à 07:00

- Orthofix est une société internationale de technologies médicales, spécialisée dans le traitement des pathologies musculo-squelettiques.

- Cet accord de distribution s'inscrit dans la stratégie collaborative de SMAIO visant à déployer sa nouvelle plateforme ouverte pour des solutions d'implants sur mesure sur le marché américain.

Dallas (États-Unis) & Lyon (France), le 22 octobre 2025 – 7h00 CEST – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris, Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur franco-américain spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d’une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, annonce la signature d'un accord de distribution avec Orthofix (Lewisville, Texas), une société internationale de technologies médicales, spécialisée dans le traitement des pathologies musculo-squelettiques.

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : smaio@newcap.eu

Valeurs associées

SMAIO
6,9500 EUR Euronext Paris +1,46%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 22.10.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * L'OREAL ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 21/10/2025
    Top 5 IA du 21/10/2025
    information fournie par Libertify 22.10.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Coca-Cola, Edenred , Eurofins Scientific , Getlink . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

  • Le procès d'un jeune homme de 23 ans, accusé d'avoir tué Anaïs M. après un différend lié au paiement d'un acte sexuel tarifé, s'ouvre mercredi devant la cour d'assises du Val-de-Marne ( AFP / LOIC VENANCE )
    Début du procès d'un jeune homme accusé d'avoir tué Anaïs M., 18 ans
    information fournie par AFP 22.10.2025 04:50 

    Le procès d'un jeune homme de 23 ans, accusé d'avoir tué Anaïs M. après un différend lié au paiement d'un acte sexuel tarifé, s'ouvre mercredi devant la cour d'assises du Val-de-Marne, quatre ans après la découverte de son corps sur un trottoir de banlieue parisienne. ... Lire la suite

  • Jean Castex, portant une casquette de la RATP qu'il dirige, lors de la présentation des nouveaux métros MF19 construits par Alstom, à Bobigny (Seine-Saint-Denis), le 14 février 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    De la RATP à la SNCF: Jean Castex en grand oral devant les députés
    information fournie par AFP 22.10.2025 04:49 

    Après la RATP, Jean Castex, désigné par Emmanuel Macron pour prendre les rênes d'une SNCF en pleine mutation face à l'arrivée de la concurrence, est entendu mercredi par les députés, qui devraient, sauf surprise majeure, valider son changement de casquette. L'ancien ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank