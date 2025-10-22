SMAIO : nouvel accord de distribution pour sa plateforme ouverte KEOPS-4ME aux États-Unis avec Orthofix

- Orthofix est une société internationale de technologies médicales, spécialisée dans le traitement des pathologies musculo-squelettiques.



- Cet accord de distribution s'inscrit dans la stratégie collaborative de SMAIO visant à déployer sa nouvelle plateforme ouverte pour des solutions d'implants sur mesure sur le marché américain.



Dallas (États-Unis) & Lyon (France), le 22 octobre 2025 – 7h00 CEST – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris, Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur franco-américain spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d’une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, annonce la signature d'un accord de distribution avec Orthofix (Lewisville, Texas), une société internationale de technologies médicales, spécialisée dans le traitement des pathologies musculo-squelettiques.



