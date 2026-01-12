SLM Corp chute après la rétrogradation de JP Morgan à "sous-pondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions du fournisseur de prêts étudiants SLM Corp SLM.O en baisse de 2,6% à 26,89

** J.P. Morgan rétrograde l'action de "neutre" à "sous-pondéré"; réduit son objectif de cours à 25 $ contre 29 $

** Cite la proposition du président Trump demandant aux émetteurs de limiter les taux d'intérêt sur les cartes de crédit à 10 % pendant un an, avec une mise en œuvre prévue d'ici le 20 janvier

** J.P. Morgan estime que le risque de crédit cyclique est élevé car les diplômés de l'enseignement supérieur sont confrontés à un marché de l'emploi plus difficile

** J.P. Morgan estime qu'à plus long terme, le modèle d'entreprise de SLM sera confronté à des défis structurels, car la valeur du diplôme universitaire pourrait être remise en question en raison des perturbations croissantes induites par l'IA

** 7 courtiers sur 11 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 2 à "conserver" et 2 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 33,50 $ - données LSEG

** L'action a baissé de ~2% en 2025