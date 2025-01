SLB: série de contrats de forage auprès de Shell information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 14:54









(CercleFinance.com) - SLB indique avoir remporté une série de contrats de forage majeurs de la part de Shell pour des actifs en eaux profondes et ultra-profondes en mer du Nord britannique, à Trinité-et-Tobago, dans le golfe du Mexique et dans d'autres pays.



Les projets, qui seront livrés sur une période de trois ans, combineront les capacités de forage numérique de SLB basées sur l'intelligence artificielle avec son expertise dans les environnements d'eau ultra-profonde.



Cette approche aidera le groupe à produire de manière répétée et prévisible des puits plus cohérents qui améliorent la rentabilité. Ces contrats comprendront notamment les services et le matériel de forage directionnel numérique, la diagraphie de surface et la cimentation.





