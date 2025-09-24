 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SLB se prépare à acquérir RESMAN Energy Technology
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 15:27

SLB annonce un accord définitif pour l'acquisition de RESMAN Energy Technology, spécialiste mondial des solutions de surveillance de réservoirs sans fil. RESMAN apporte son expertise en traceurs chimiques de haute précision, capables de détecter à des niveaux de l'ordre du trillionième, pour suivre les flux de gaz, pétrole, eau et CO2 dans les réservoirs.

Ces technologies permettent de surveiller la performance des puits sans interruption, d'identifier la production de fluides indésirables et d'optimiser les interventions pour prolonger la durée de vie des puits.

Paul Sims, président de la division Production Systems de SLB, estime que cette opération renforcera les solutions intégrées de surveillance et d'optimisation de la production. Bonnie Powell, directrice générale de RESMAN, souligne que l'intégration au sein de SLB permettra d'élargir la portée mondiale de ses technologies.

La finalisation de la transaction est prévue début 2026, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

  • Conférence VivaTech dédiée à l'innovation et aux startups à Paris
    Sanofi condamné à verser €150,7 mlns à la Cnam pour pratiques anticoncurrentielles
    information fournie par Reuters 24.09.2025 15:35 

    La Cour d’appel de Paris a annoncé mercredi avoir condamné Sanofi et Sanofi Winthrop Industrie à payer 150,7 millions d'euros à la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) à titre de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice subi du fait de pratiques anticoncurrentielles. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 24.09.2025 15:29 

    (Actualisé avec Oracle) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,19% pour

  • L'UFC estime que "le consommateur achète une eau vendue comme minérale naturelle alors qu’elle n’est pas naturelle, puisqu’elle a été traitée" ( AFP / Fred TANNEAU )
    Eaux Perrier: l'UFC-Que Choisir demande la suspension de la commercialisation, Nestlé Waters se défend
    information fournie par AFP 24.09.2025 15:14 

    L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a demandé mercredi au tribunal judiciaire de Nanterre le retrait temporaire des bouteilles Perrier, marque de Nestlé Waters, dont elle considère la commercialisation en tant qu'eau "minérale naturelle" comme trompeuse, ... Lire la suite

  • De la fumée s'élève au-dessus de la bande de Gaza
    De la fumée s'élève au-dessus de la bande de Gaza
    information fournie par AFP Video 24.09.2025 14:58 

    De la fumée s'élève au-dessus de la bande de Gaza, vue depuis le sud d'Israël, alors que l'armée israélienne poursuit son assaut aérien et terrestre intensif sur la ville de Gaza, dans sa tentative de s'en emparer. IMAGES

