SLB se prépare à acquérir RESMAN Energy Technology
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 15:27
Ces technologies permettent de surveiller la performance des puits sans interruption, d'identifier la production de fluides indésirables et d'optimiser les interventions pour prolonger la durée de vie des puits.
Paul Sims, président de la division Production Systems de SLB, estime que cette opération renforcera les solutions intégrées de surveillance et d'optimisation de la production. Bonnie Powell, directrice générale de RESMAN, souligne que l'intégration au sein de SLB permettra d'élargir la portée mondiale de ses technologies.
La finalisation de la transaction est prévue début 2026, sous réserve des conditions de clôture usuelles.
