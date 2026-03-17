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SLB remporte un contrat auprès de CNOOC en mer de Chine méridionale
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 13:48

SLB (anciennement Schlumberger) indique que sa coentreprise OneSubsea s'est vu attribuer un contrat multi-puits intégré d'ingénierie, production et construction (EPC) par la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Selon le groupe de technologies pour le secteur énergétique, ce contrat comprend 20 puits et couvre la livraison de systèmes intégrés de production sous-marine pour le développement du champ Kaiping 18-1, situé en eaux profondes en mer de Chine méridionale.

Dans ce cadre, SLB OneSubsea fournira une technologie de production sous-marine standardisée comprenant une pompe submersible électrique double (ESP), des arbres horizontaux de levage et d'injection de gaz, des collecteurs, des connecteurs et des systèmes de contrôle, ainsi que le soutien à l'installation et à la mise en service.

"Ce contrat met en lumière l'adoption continue de nos systèmes sous-marins standardisés, ainsi que les gains d'efficacité qu'ils peuvent permettre sur des projets complexes à puits multiples", a déclaré Mads Hjelmeland, directeur général de SLB OneSubsea.

L'exécution du projet s'appuiera sur la collaboration avec les partenaires régionaux pour soutenir la production locale et la capacité de la chaîne d'approvisionnement, contribuant à une livraison efficace et assurant la continuité des développements sous-marins futurs.

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