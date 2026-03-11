SLB plonge après avoir annoncé une baisse de ses bénéfices au premier trimestre en raison du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 mars - ** Les actions de la société de services pétroliers SLB SLB.N en baisse de 2,3 % à 47 $ avant le marché ** La société déclare que les tensions au Moyen-Orient affecteront son bénéfice par action du premier trimestre de 6 à 9 cents
** La société a annoncé que les tensions au Moyen-Orient affecteraient son bénéfice par action du premier trimestre de 6 cents à 9 cents, et que les revenus du premier trimestre seraient inférieurs aux attentes
** La société ajoute qu'elle a suspendu les voyages dans la région du Moyen-Orient et commencé à démobiliser certaines opérations
** Elle a activé des équipes locales et régionales de réponse à la crise qui se réunissent quotidiennement
** Depuis la dernière clôture, SLB est en hausse de 25,3 % depuis le début de l'année
