SLB obtient un contrat majeur avec Petrobras
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 15:11

SLB annonce l'attribution par Petrobras d'un contrat portant sur les services et technologies de complétion de jusqu'à 35 puits en eaux ultra-profondes dans le bassin de Santos, au large du Brésil. Ces puits concernent la deuxième phase de développement des champs d'Atapu et Sépia, situés sous une couche de sel épaisse à près de 2000 mètres de profondeur.

Le groupe déploiera des solutions électriques de complétion et des outils digitaux pour optimiser la production et la gestion des réservoirs. Paul Sims, président de Production Systems chez SLB, affirme que ce projet renforcera la fiabilité et la performance de production, tout en soutenant la sécurité énergétique du Brésil.

Le démarrage des opérations est prévu pour mi-2026 et inclura notamment les vannes de contrôle Electris, conçues pour améliorer la récupération dans des puits complexes à forts débits. Ce contrat suit celui attribué en 2024 à la coentreprise SLB OneSubsea pour les mêmes champs.

