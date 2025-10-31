 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 119,27
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SLB obtient deux contrats EPC majeurs avec PTTEP en Malaisie
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 15:40

SLB annonce l'attribution de deux contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) par PTT Exploration and Production (PTTEP) à sa coentreprise OneSubsea. Ces accords, prolongeant une collaboration de 20 ans, portent sur l'extension de plusieurs champs offshore en Malaisie, dont Alum, Bemban et Permai (bloc H), ainsi que Kikeh, premier projet pétrolier en eaux profondes du pays.

OneSubsea fournira des systèmes de production sous-marins complets, incluant arbres horizontaux, ombilicaux, systèmes de contrôle et services associés. Mads Hjelmeland, directeur général de OneSubsea, a souligné que cette coopération permettra à PTTEP de 'maximiser la valeur de ces projets' grâce à l'expérience acquise dans les environnements sous-marins complexes.

Ces développements visent à prolonger la durée de vie des champs existants et à renforcer la sécurité énergétique régionale.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank