SLB obtient deux contrats EPC majeurs avec PTTEP en Malaisie
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 15:40
OneSubsea fournira des systèmes de production sous-marins complets, incluant arbres horizontaux, ombilicaux, systèmes de contrôle et services associés. Mads Hjelmeland, directeur général de OneSubsea, a souligné que cette coopération permettra à PTTEP de 'maximiser la valeur de ces projets' grâce à l'expérience acquise dans les environnements sous-marins complexes.
Ces développements visent à prolonger la durée de vie des champs existants et à renforcer la sécurité énergétique régionale.
