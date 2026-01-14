 Aller au contenu principal
SLB finalise l'acquisition de RESMAN Energy Technology pour renforcer sa surveillance des réservoirs
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 16:04

Le géant des services pétroliers muscle son offre technologique en intégrant les solutions de traçage sans fil de RESMAN, visant une optimisation accrue de la production pour les opérateurs du secteur de l'énergie.

SLB a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de RESMAN Energy Technology, un fournisseur de premier plan de solutions de surveillance de réservoirs et de traçage sans fil.

Cette opération stratégique permet à SLB d'intégrer des capacités différenciées à son expertise en matière d'échantillonnage, d'analyse et de flux de travail numériques. L'objectif est de fournir aux exploitants des données plus rapides et précises sur la performance de leurs actifs.

Selon Paul Sims, président des systèmes de production chez SLB, cette intégration permet aux clients de bénéficier de processus intégrés qui "maximisent la performance des actifs tant dans les opérations pétrolières et gazières traditionnelles que dans les applications émergentes de la transition énergétique".

Grâce à ce renforcement de son portefeuille, SLB entend améliorer l'efficacité opérationnelle et le suivi de la production, consolidant ainsi sa position de leader dans les solutions de récupération avancées.

SLB gagne actuellement près de 2% à New York et signe une progression de plus de 21% depuis le début de l'année.

